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La FAO ante una nueva revolución agrícola

“La lección es que la ciencia puede transformar restricciones naturales en oportunidades para el desarrollo”.

    Rattan Lal
    Por

    Director del Lal Center for Carbon Management and Sequestration (C-MASC) de la Universidad Estatal de Ohio. Premio Mundial de Alimentación.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    La humanidad enfrenta una paradoja. Nunca hemos tenido tanto conocimiento científico y tecnológico para producir alimentos, pero nunca ha sido tan evidente la necesidad de transformar la manera en que los producimos.

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