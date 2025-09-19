La fatiga en los trabajadores del sector aeronáutico civil

La fatiga en el sector aeronáutico civil es un tema de creciente interés y preocupación. En el Perú, adquirió notoriedad cuando la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación concluyó que este factor habría estado presente en el accidente ocurrido en noviembre de 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, durante la colisión entre un avión y un camión de bomberos.

En el caso de los pilotos, la fatiga afecta la velocidad de reacción y la capacidad de concentración. El riesgo se traduce en decisiones apresuradas bajo presión, comprometiendo la seguridad operacional en momentos críticos del vuelo. De ahí que la fatiga no sea solo un problema laboral, sino un asunto de seguridad nacional. En esa línea, recientemente se aprobó una norma que permite una contabilidad más precisa del tiempo de vuelo total de cada piloto y favorece un descanso adecuado; sin embargo, esto no es suficiente.

La experiencia internacional demuestra que no basta con fijar límites legales de horas de vuelo. La gestión de la fatiga requiere un enfoque integral: adecuada planificación de los servicios, cultura de seguridad, atención a la salud mental y sistemas de gestión de riesgos que reconozcan la complejidad del fenómeno.

En este proceso, el rol de los pilotos es central. Aunque existen metodologías cada vez más avanzadas para medir la fatiga —que muchos operadores ya aplican—, ninguna será plenamente confiable o autosuficiente sin la participación activa de quienes conducen las aeronaves. Son los pilotos quienes enfrentan día a día las condiciones cambiantes e imprevisibles de cada vuelo, quienes perciben directamente los efectos de la fatiga y quienes asumen la responsabilidad última sobre la seguridad de los pasajeros.

En el Perú, el sistema de gestión de la fatiga aún está en pañales. A nivel global, su evolución se apoya en investigaciones sobre la ciencia del sueño y en regulaciones que fortalecen la seguridad aérea. Un paso valioso fue el I Seminario de Gestión de Riesgo y Fatiga, realizado en agosto pasado por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA). Allí se subrayó que la construcción de este sistema solo será posible si se fomenta la recolección de datos proporcionados por la tripulación, en un marco de confianza entre reguladores, operadores y representantes de los trabajadores.

Por ello, las encuestas retrospectivas y anónimas deben ser parte esencial de todo sistema de gestión de riesgos por fatiga. Sin este tipo de mecanismos, los reportes podrían carecer de veracidad y los datos recopilados no servirían para implementar medidas correctivas y preventivas eficaces.

En conclusión, construir una cultura de seguridad sólida exige trabajo articulado entre autoridades, operadores y pilotos. Esta cadena solo funciona si el piloto —como principal fuente de información y actor de reporte— confía en su operador, y este, a su vez, confía en la autoridad. La seguridad aérea, al final, se sostiene en esa confianza mutua, pero sobre todo en reconocer que la fatiga no puede subestimarse: gestionarla adecuadamente es garantizar vidas.