En el Semáforo de este viernes 27 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el inicio de la edición 47 de la Feria del Libro Ricardo Palma. Segundo, la cooperación entre instituciones peruanas y estadounidenses para mejorar la prevención y detección temprana del cáncer. Finalmente, la emergencia de la comunidad indígena ticuna de Yahuma I Zona, cuyos habitantes pierden sus viviendas y territorio por los desbarrancamientos del río Amazonas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Feria Ricardo Palma celebra la cultura

La Feria del Libro Ricardo Palma inicia su edición 47 este 27 de noviembre en el parque Kennedy de Miraflores, con más de 200 actividades culturales, 68 stands y entrada libre. Con 54 años de trayectoria, este encuentro se ha consolidado como uno de los espacios literarios más importantes y tradicionales de Lima. Su programación reúne a destacados autores nacionales e internacionales. Su continuidad fortalece el acceso a los libros y la vida cultural de las nuevas generaciones.

🟢El Perú fortalece prevención y detección del cáncer

Mediante una cooperación entre el Minsa, el INEN y el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., el país fortalecerá sus estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama, cuello uterino y pulmón. Genera ilusión la posibilidad de impulsar investigaciones y tecnologías por servicios de calidad; pero cabe recordar que el sistema de salud a nivel nacional aún enfrenta desafíos en la atención de pacientes con diversas enfermedades, muchos de ellos desamparados. Se espera que este tipo de cooperaciones se repliquen en otros ámbitos de la salud pública.

🔴Río Amazonas: Comunidad indígena en peligro

La comunidad indígena Ticuna de Yahuma I Zona, en la triple frontera del Perú con Colombia y Brasil, pierde terreno y viviendas por los constantes desbarrancamientos del río Amazonas. Al menos 36 casas han caído al agua y 76 familias están consideradas para reubicación. Sus habitantes levantan refugios precarios, sin electricidad operativa, agua potable ni atención de salud. La emergencia evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran sus habitantes y exige una respuesta inmediata del Estado.