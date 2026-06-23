La FIL Lima 2026, virtuales congresistas de JP investigados, y un frío asesinato

En el Semáforo de este martes 23 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero, la FIL Lima anunció los detalles de su próxima edición. Segundo, 10 virtuales congresistas de Juntos por el Perú arrastran sentencias judiciales o investigaciones fiscales. Finalmente, un trágico asesinato en el Callao.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LA FIL LIMA 2026

La FIL Lima 2026 celebrará su aniversario 30, del 22 de julio al 6 de agosto, en el nuevo Centro de Exposiciones Jockey. La feria ofrecerá más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, talleres, conversatorios y espectáculos. Ecuador será el país invitado de honor y participará con una amplia delegación cultural. Entre los invitados internacionales destacan autores de América, Europa y Asia. Además, habrá conciertos de artistas, como los de Kevin Johansen, Milena Warthon, Mar de Copas, Libido, Frágil, Los Mirlos y Zaperoko.

🔴VIRTUALES CONGRESISTAS DE JP INVESTIGADOS

Un informe de El Comercio revela que 10 virtuales congresistas de Juntos por el Perú arrastran sentencias judiciales o investigaciones fiscales. Entre los casos figuran condenas por falsificación de documentos, violencia familiar, lesiones culposas y omisión de asistencia familiar, además de procesos pendientes y cuestionamientos por presuntos actos irregulares. Algunos candidatos omitieron información en sus hojas de vida al JNE. La situación ha generado críticas sobre los filtros éticos y de selección aplicados por el partido.

🔴FRÍAMENTE ASESINADO

Un hombre identificado como Walter Antonio Echandía Vergara, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo estacionado en la cuadra 6 de la calle Elías Aguirre, en Bellavista, Callao. Según las primeras investigaciones, sujetos armados lo interceptaron y le dispararon varias veces antes de huir. Testigos señalaron que uno de los atacantes escapó en motocicleta junto con un cómplice. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables.