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La FIL Lima 2026, virtuales congresistas de JP investigados, y un frío asesinato

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 23 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    ¿Cuándo inicia la Feria Internacional del Libro de Lima 2026? | Foto referencial: Andina
    ¿Cuándo inicia la Feria Internacional del Libro de Lima 2026? | Foto referencial: Andina

    En el Semáforo de este martes 23 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero, la FIL Lima anunció los detalles de su próxima edición. Segundo, 10 virtuales congresistas de Juntos por el Perú arrastran sentencias judiciales o investigaciones fiscales. Finalmente, un trágico asesinato en el Callao.

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