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La formalidad informal: un riesgo sísmico latente

“En la ingeniería no existe la protección divina por decreto. Creerse libre del peligro solo por tener un plano firmado es una gran mentira”.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El debate sobre la vulnerabilidad sísmica en el Perú suele enfocarse en una cifra alarmante: cerca del 70% de las viviendas son informales. Ante esto, quienes habitan o trabajan en edificaciones “formales” respiran aliviados. Existe la falsa creencia de que contar con la firma de un profesional es una protección absoluta similar a la que relata la Biblia durante las plagas de Egipto, donde la peste “pasaba sin tocar” a quienes estaban bajo el amparo de su fe. Lamentablemente, en la ingeniería no existe la protección divina por decreto. Creerse libre del peligro solo por tener un plano firmado es una gran mentira. Aquí nace un fenómeno sumamente peligroso: la “formalidad informal”.

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