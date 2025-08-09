En el Semáforo de este viernes 8 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las obras que la fundación del futbolista francés Kylian Mbappé apoya en el distrito de Ancón, en Lima. Segundo, los detalles del último informe del Consejo de la Prensa Peruana sobre la situación que enfrentan los periodistas del país. Por último, las declaraciones del jefe de la Policía, Víctor Zanabria, a propósito del caso del coronel PNP Jaime Artica, investigado por presuntamente haber violado a una joven de 31 años.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA FUNDACIÓN DE KYLIAN MBAPPÉ EN EL PERÚ

La Fundación Inspired by KM, liderada por el futbolista francés Kylian Mbappé, apoya la construcción de un colegio en el distrito de Ancón, así como la remodelación de una cancha de césped artificial, como dieron a conocer diversos medios. En la cuenta de Instagram de la fundación se publicaron varias historias sobre las obras en el distrito limeño. Algunas también fueron republicadas por el reconocido delantero del Real Madrid de España y de la selección francesa.

🔴HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN A PERIODISTAS

En su informe de julio sobre la libertad de expresión, el Consejo de la Prensa Peruana advirtió que durante ese mes recrudeció la tendencia de funcionarios de instrumentalizar las figuras penales para perseguir y hostigar a periodistas. El documento señala que el actual asesor presidencial Juan José Santiváñez y la fiscal Marita Barreto “abusan de la ley y la direccionan para perseguir a periodistas”. También menciona las agresiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al diario “La República”.

🔴LAMENTABLE JUSTIFICACIÓN DEL JEFE DE LA POLICÍA

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Policía, el general Víctor Zanabria, se refirió al caso del coronel PNP Jaime Artica, acusado de violar a una joven de 31 años. Afirmó que en la policía hay un problema de salud mental, pero al mismo tiempo justificó la situación: “Se está haciendo una evaluación con actividades que los médicos nos han recomendado, actividades de esparcimiento. [...] ¿Cómo se va a distraer el personal? ¿Cómo vamos a tener salud mental adecuada si siempre estamos en una caja de cristal?”.