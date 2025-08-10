En el Semáforo de este domingo 10 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la “Gala de estrellas solidarias” que se realizará el 14 de agosto para recaudar fondos para las niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Segundo tema, la medida de Prolima para impulsar los recorridos peatones en el Damero de Pizarro. Por último, la alarmante cifra de homicidios en el Perú durante el gobierno de Dina Boluarte.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢“GALA DE ESTRELLAS SOLIDARIAS”

El 14 de agosto, más de 300 líderes empresariales, artistas y otras personalidades se reunirán en el Swissôtel en la segunda cena subasta “Gala de estrellas solidarias”, que organiza Aldeas Infantiles SOS Perú. El objetivo del evento es recaudar fondos para dar 40.500 raciones de alimentación balanceada para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Varias empresas se han sumado como auspiciadoras de la gala, entre ellas El Comercio. Las entradas están a la venta en Teleticket.

🟢EL DAMERO DE PIZARRO PARA LOS PEATONES

A partir de este mes, en el Damero de Pizarro, en el Centro Histórico de Lima, se aplica una medida de Prolima para impulsar los recorridos peatonales a través de restricciones vehiculares. Si bien en los últimos años ya se habían realizado obras para la peatonalización de la zona, esta no se cumplía plenamente porque aún circulaban vehículos por el lugar. De ahí la última disposición de Prolima. Ahora el ingreso y salida vehicular será solo por ciertos puntos. Hasta noviembre habrá flexibilidad para aplicar la medida.

🔴CASI 5.000 HOMICIDIOS DURANTE LA GESTIÓN DE BOLUARTE

Desde que Dina Boluarte asumió el gobierno, el 7 de diciembre del 2022, hasta el pasado 4 de agosto, en el país se registraron 4.968 homicidios, de acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La cifra evidencia la escalada de crímenes que hay en el país. En este período gubernamental se cometen 5,1 homicidios al día en promedio, mientras que en el mandato de Pedro Castillo eran 4,2 al día en promedio, según el reporte del Sinadef.