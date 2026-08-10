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La gran mentira de las “Smart Cities”: la IA como verdadera revolución municipal

“La inteligencia artificial no reemplaza al servidor público; reemplaza la arbitrariedad”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    Durante años se habló de las Smart Cities como si bastara instalar Wi‑Fi en un parque, colocar algunas cámaras de videovigilancia o digitalizar parcialmente algunos servicios para convertir un distrito en una ciudad inteligente. Ese concepto fue utilizado en numerosas campañas municipales como sinónimo de modernidad, cuando en realidad muchas de esas promesas no pasaban de ser simples espejismos tecnológicos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.