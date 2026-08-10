La gran mentira de las “Smart Cities”: la IA como verdadera revolución municipal

Durante años se habló de las Smart Cities como si bastara instalar Wi‑Fi en un parque, colocar algunas cámaras de videovigilancia o digitalizar parcialmente algunos servicios para convertir un distrito en una ciudad inteligente. Ese concepto fue utilizado en numerosas campañas municipales como sinónimo de modernidad, cuando en realidad muchas de esas promesas no pasaban de ser simples espejismos tecnológicos.

En su momento, el desarrollo de los pueblos se medía por el acceso al agua potable, la electricidad, la educación y la salud. Hoy, sin duda, el acceso a internet constituye un nuevo pilar del desarrollo. Pensar en una ciudad sin conectividad resulta tan absurdo como imaginar una ciudad sin energía eléctrica.

Sin embargo, el internet, por sí solo, ya no es suficiente. Existe un nuevo componente que marcará la diferencia entre las ciudades que simplemente se digitalizan y aquellas que verdaderamente transforman la vida de sus ciudadanos: la inteligencia artificial. Sin ella, el internet es como una rueda cuadrada; existe, pero no permite avanzar con la velocidad y eficiencia que demanda el siglo XXI.

La verdadera revolución municipal no consiste en ofrecer más tecnología, sino en utilizarla para eliminar los viejos males de la administración pública. Y es precisamente allí donde la inteligencia artificial encuentra su mayor potencial. Es comprensible que su implementación genere resistencia, pues reduce los espacios de discrecionalidad donde históricamente han prosperado la burocracia, la corrupción y la ineficiencia.

Basta imaginar un trámite tan cotidiano como la obtención de una licencia de funcionamiento. Hoy, en muchos municipios, el vecino enfrenta observaciones innecesarias, requisitos interpretados de manera distinta según el funcionario de turno y demoras que terminan alimentando la corrupción. Con procesos completamente sistematizados mediante inteligencia artificial, sustentados en criterios objetivos y verificaciones automáticas, esas observaciones arbitrarias desaparecerían, los plazos se reducirían drásticamente y cada decisión sería transparente, trazable y auditable.

La inteligencia artificial no reemplaza al servidor público; reemplaza la arbitrariedad. No sustituye el criterio humano, sino que lo fortalece con información, objetividad y eficiencia. Ese es el verdadero significado de una ciudad inteligente: no la que exhibe más dispositivos tecnológicos, sino la que utiliza la innovación para brindar mejores servicios, combatir la corrupción y devolverle al ciudadano el tiempo y la confianza que durante años le fueron arrebatados.