La guerra de Trump con Irán fortalecerá a Delcy Rodríguez

La guerra del presidente Donald Trump con Irán y la eliminación del líder supremo Alí Jamenei –uno de los dictadores más sanguinarios de la historia reciente– pueden ser buenas noticias para el mundo. Pero, a corto plazo, son un regalo del cielo para la dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Hay tres razones principales por las que Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero, se puede consolidar en el poder gracias a la guerra con Irán.

En primer lugar, Venezuela será uno de los principales beneficiarios del aumento mundial de los precios del petróleo provocado por esta guerra.

Los precios del petróleo subieron un 15% en los cinco días que siguieron al ataque estadounidense a Irán el sábado 28 de febrero, llegando a US$82 por barril. Hay un virtual consenso entre los economistas de que, si la guerra dura más de un mes, el petróleo puede alcanzar los US$100 por barril o más.

Aunque sus refinerías están en ruinas, Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Si los precios se disparan, los ingresos petroleros del régimen aumentarán significativamente.

Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, me señaló que, además de obtener más dólares por sus exportaciones, es probable que Venezuela reciba más inversiones de la industria petrolera si la guerra se prolonga.

En un mundo en donde la oferta petrolera del Medio Oriente se reduce y se vuelve más incierta, habrá empresas petroleras que estaban dudando si invertir en Venezuela y que ahora lo harán para tener fuentes alternativas, me dijo Werner.

En segundo lugar, la guerra de Trump con Irán puede obligar a Estados Unidos a desviar barcos y aviones de guerra del Caribe hacia Irán. Esto aliviaría la presión militar sobre Rodríguez para obedecer las órdenes de Washington.

Estados Unidos ya había trasladado su gigantesco portaaviones USS Gerald Ford de la costa venezolana a Oriente Medio antes de la guerra con Irán. Si el conflicto se prolonga, habrá más tropas estadounidenses que sigan sus pasos.

En tercer lugar, Trump ya ha cambiado su objetivo inicial de lograr un “cambio de régimen” en Irán por el de lograr un gobierno con funcionarios del régimen actual que se comprometan a no construir armas nucleares. En una entrevista tras otra, Trump cita a la Venezuela pos-Maduro como modelo de lo que, en su opinión, sería un buen resultado en Irán.

Esto significa que la principal prioridad de Trump en Venezuela podría no ser la democracia –de hecho, ni siquiera mencionó la palabra ‘democracia’ en su primera conferencia de prensa tras la captura de Maduro–, sino la ‘estabilidad’. Para Trump, mantener a Rodríguez en el poder y garantizar el flujo de petróleo venezolano a Estados Unidos es más importante que una transición democrática que podría traer inestabilidad política.

Imdat Oner, un exdiplomático turco en Venezuela, dice que esto presenta un problema complejo para la oposición venezolana. “Trump presenta a Venezuela como una victoria de su política exterior, por lo que preferiría la estabilidad al cambio democrático”, escribió Oner en X. “Para Washington, mantener a Delcy en el poder por más tiempo podría considerarse una estrategia útil para proyectar una imagen de éxito”.

Ya antes de la guerra con Irán, manifesté en esta columna mi temor de que la falta de convicciones democráticas de Trump podría llevarlo a estar mucho más interesado en el petróleo que en la democracia en Venezuela. Señalé en ese momento que Trump podría priorizar la estabilidad en Venezuela por temor a que un estallido de violencia allí pudiera costarle votos en las elecciones intermedias de noviembre.

No me equivoqué. Ya han pasado más de dos meses desde la captura de Maduro, y Trump ni siquiera ha sugerido un calendario tentativo para el nombramiento de nuevas autoridades electorales, la liberación de todos los presos políticos, la libertad de prensa y elecciones libres.

Ojalá me equivoque, pero ahora que empezó la guerra con Irán me temo que Trump tendrá incluso menos apuro que antes en iniciar el proceso de transición democrática en Venezuela. Cuanto más dure la guerra de Irán, más grande será la sonrisa de Delcy Rodríguez.

–Glosado y editado–

