La hazaña de Alec Hughes, el sector agropecuario al alza y alerta por enfermedad infecciosa en el norte

En el Semáforo de este jueves 14 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la hazaña de Alec Hughes. Segundo, el sector agropecuario sigue creciendo. Finalmente, alerta por leptospirosis en el norte.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA HAZAÑA DE ALEC HUGHES

El navegante peruano Alec Hughes completó por segunda vez la vuelta al mundo en el velero Manu tras 11 meses de travesía y 19 puertos recorridos. Durante el viaje enfrentó tormentas, el peligroso Cabo de Hornos y flotas pesqueras depredadoras. Su misión también fue cultural: difundió el valor de la balsilla artesanal peruana, patrimonio cultural desde el 2024, para rescatar la tradición marítima del Perú. Hughes busca fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el mar mediante proyectos educativos, turísticos y documentales.

🟢SECTOR AGROPECUARIO AL ALZA

El sector agropecuario creció 15% entre enero y marzo del 2026, impulsado principalmente por la mayor producción de arándano, papa, palta y maíz amarillo duro. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego destacó que este avance responde a mejores condiciones climáticas, mayor demanda externa y recuperación productiva en varias regiones. El crecimiento fortaleció las exportaciones agrícolas y contribuyó al dinamismo económico del país. Además, se resaltó el desempeño positivo de pequeños y medianos productores, clave en el abastecimiento interno y el desarrollo regional.

🔴ALERTA DE LEPTOSPIROSIS

Lambayeque fue declarada en alerta sanitaria tras confirmarse siete casos de leptospirosis y detectarse más de 130 sospechosos. Las autoridades relacionan el aumento de contagios con las intensas lluvias y el colapso del alcantarillado, que favorecen el contacto con agua contaminada por orina de animales infectados. La Gerencia Regional de Salud realiza campañas de desratización, vigilancia epidemiológica y prevención, mientras recomienda evitar la automedicación y acudir rápidamente a los centros de salud ante síntomas.