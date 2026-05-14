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La hazaña de Alec Hughes, el sector agropecuario al alza y alerta por enfermedad infecciosa en el norte

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 14 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este jueves 14 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la hazaña de Alec Hughes. Segundo, el sector agropecuario sigue creciendo. Finalmente, alerta por leptospirosis en el norte.

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