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La hipocresía de México y Brasil sobre Nicaragua

“Si los gobiernos de Brasil y México no se suman a un esfuerzo regional para exigir elecciones libres en Nicaragua, deberían dejar de pretender ser defensores de la democracia”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Brasil y México acaban de dar otra lección magistral de hipocresía política al negarse a apoyar una reunión de cancilleres de las Américas después de que el dictador Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no habrá más elecciones.

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