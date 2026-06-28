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La hora de la verdad para la derecha latinoamericana

“La pregunta ha dejado de ser si América Latina tendrá gobiernos más favorables al mercado. La pregunta es si tomarán medidas de integración”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    América Latina dio un giro dramático hacia la derecha con las recientes elecciones en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador y varios países de Centroamérica. Este nuevo mapa político abre una oportunidad inédita para que gobiernos promercado coordinen esfuerzos y atraigan una ola de inversiones a la región. ¿Pero lo harán o irá cada uno por su lado?

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