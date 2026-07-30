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La IA anunciada por el gobierno: el desafío de construir una identidad digital

    Carlos Calderón
    Por

    Director de la Academia de Datos, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UTEC

    El primer Mensaje a la Nación del gobierno responde, ante todo, a la lógica de la recuperación del Estado: seguridad, servicios públicos, carreteras, pensiones y orden fiscal. Es un discurso de urgencias legítimas. En ese marco, la inteligencia artificial aparece en dos frentes: plataformas para mapear el delito y la creación de una Autoridad Nacional Digital con una identidad digital para cada ciudadano, con la promesa de construir un Estado “eficiente y cercano”, en el que realizar un trámite deje de ser un obstáculo. El alcance de ambas promesas dependerá de una decisión previa: la arquitectura que las sostendrá.

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