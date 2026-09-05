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La ilusión de la pantalla: ¿por qué la IA exige más criterio humano que nunca?

“La pantalla puede mostrarnos una respuesta; el criterio humano debe decidir si esa respuesta es correcta”.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Preservar el criterio humano no es oponerse al progreso, sino ejercer la profesión con responsabilidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Preservar el criterio humano no es oponerse al progreso, sino ejercer la profesión con responsabilidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La relación entre la tecnología y el trabajo ha atravesado distintas eras. La llegada de las computadoras revolucionó sectores como la ingeniería, donde el paso de los tubos de vacío a los microprocesadores multiplicó la potencia de cálculo. Sin embargo, por décadas la informática se mantuvo como lo que siempre debió ser: un instrumento. El proceso analítico –recolectar datos, analizar, diagnosticar y resolver– permaneció bajo el gobierno absoluto del profesional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.