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La importancia del primer nivel de atención en salud

“El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud, recibe solo el 24% del presupuesto”.

    Alfredo Guzmán
    Por

    Consultor en salud pública

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    Resumen

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    "El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud, recibe solo el 24% del presupuesto y cuenta con solo el 37,5% del total del personal asistencial". (Ilustración: El Comercio)
    "El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud, recibe solo el 24% del presupuesto y cuenta con solo el 37,5% del total del personal asistencial". (Ilustración: El Comercio)

    En setiembre de 1978, en Alma-Ata, hoy Almatý, Kazajistán, ocurrió un hito histórico en la salud pública mundial: la declaración “Salud para todos para el año 2000”, que estableció que la salud era un derecho fundamental y posicionó a la atención primaria de salud como el eje central de sus políticas sanitarias, la que implicaba una participación de la comunidad y en la cual sus componentes básicos eran saneamiento, inmunización y nutrición.

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