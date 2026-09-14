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La imposibilidad de hacer vida en común: cuando la convivencia se vuelve insostenible

No basta con decir que el matrimonio ya no funciona. Es necesario demostrar que existe una situación de conflicto grave y permanente.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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Decir simplemente “ya no hay amor” o “las cosas no funcionan” no suele ser suficiente. Es necesario explicar qué ha ocurrido y respaldarlo con hechos y pruebas concretas | Foto: Referencial
Decir simplemente “ya no hay amor” o “las cosas no funcionan” no suele ser suficiente. Es necesario explicar qué ha ocurrido y respaldarlo con hechos y pruebas concretas | Foto: Referencial
/ laflor

El Código Civil peruano, en su artículo 333, establece las causales por las que una persona puede solicitar el divorcio. Entre ellas está la imposibilidad de hacer vida en común, prevista en el inciso 11. Esta causal fue incorporada por la Ley N.° 27495, en el año 2001, para atender situaciones que no siempre podían ser comprendidas dentro de las causales tradicionales, como el adulterio, la violencia o el abandono injustificado.