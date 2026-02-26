La increíble y ridícula historia de Balcázar y su clandestino líder

José María Balcázar cumplió ayer una semana en el cargo. Le faltan 22 para cumplir con el objetivo de llegar al 28 de julio y, por sus primeras acciones, parece tener claro que quiere sobrevivir a las complejas vicisitudes de la política peruana. ‘Vivir para contarla’, digamos, para recordar el título de las memorias de Gabriel García Márquez.

De hecho, los primeros días de Balcázar parecen remitirnos al universo de lo real maravilloso que el Nobel colombiano imaginó magistralmente. Su sola elección, más propia de una junta preparatoria (cuando se elige al congresista de mayor edad), fue sorpresiva para el ciudadano promedio.

Significó, además, el retorno al poder de Perú Libre, un partido que, desde el 2021, ha sido el principal dolor de cabeza de la derecha. Como en “Crónica de una muerte anunciada”, fue como ver avanzar a su decidido victimario sin hacer el menor esfuerzo por detenerlo.

Y cuando ya se creía que se había visto mucho, un candidato presidencial que renunció hace varios meses vuelve a la vida para visitar al presidente. De la visita parece haber surgido el anuncio del nombramiento, que incluía una bizarra mención de las comunidades indígenas en el primer mundo.

En fin, la juramentación fue anunciada para el martes 24. Y así debía darse. Pero, apenas entrada la tarde, circularon rumores de que el anunciado primer ministro, en realidad, no juraría. El anunciado, entonces, no tuvo mejor idea que desmentirlo en cadena nacional. El tiempo y los hechos, luego, harían su trabajo, desmintiendo el desmentido.

Finalmente, la noche del martes, juró el primer Gabinete de la era Balcázar. Para decirlo llanamente, el elenco describe la continuidad del mandato de José Jerí. Sin sorpresas, después de todo, y muy acorde a los hechos, pues, a fin de cuentas, la gestión de Balcázar hereda la dependencia de la voluntad congresal, que ya sobrellevaba Jerí.

Y para más inri, el prófugo líder político aparece como un Melquiades intermitente, dando entrevistas desde la clandestinidad, muy seguro de su sólida inmunidad. En esas entrevistas, el líder gitano, prófugo intocable, candidato presidencial con pauta financiada por el Estado, alardea de su estrategia y de sus simbólicas victorias.

Lo curioso es cómo se transita entre las anécdotas y los personajes que se creen de ficción, pero que resultan ser de carne y hueso. En materia política, el Perú ha devenido en Macondo, aquel pueblo, desmesurado y tropical, que García Márquez inmortalizara en “Cien años de soledad”. Porque la realidad termina copiando a la ficción.

No debe descartarse que un inicio similar se escriba en un futuro no muy lejano: “Muchos años después, frente al pleno que se alistaba a censurarlo, el presidente José María Balcázar había de recordar aquella tarde remota en que su líder lo llevó a conocer el partido”.