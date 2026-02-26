El Comercio
La increíble y ridícula historia de Balcázar y su clandestino líder

“En materia política, el Perú ha devenido en Macondo, aquel pueblo que García Márquez inmortalizara en ‘Cien años de soledad’”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    José María Balcázar cumplió ayer una semana en el cargo. Le faltan 22 para cumplir con el objetivo de llegar al 28 de julio y, por sus primeras acciones, parece tener claro que quiere sobrevivir a las complejas vicisitudes de la política peruana. ‘Vivir para contarla’, digamos, para recordar el título de las memorias de Gabriel García Márquez.

