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La influencia de los jóvenes

“El cambio generacional, por tanto, combina el ingreso de nuevas generaciones con la adaptación de quienes ya forman parte de la sociedad”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La participación política de los jóvenes suele evaluarse a partir de indicadores tradicionales, como su interés por las elecciones, la militancia partidaria o la asistencia a manifestaciones. Sin embargo, estas formas de involucramiento ya no permiten comprender por completo la influencia de las nuevas generaciones. El último evento de Wapor Latinoamérica, dedicado a analizar cómo los jóvenes están moldeando el futuro de la sociedad y la política, planteó la necesidad de ampliar esta mirada.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.