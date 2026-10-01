La influencia de los jóvenes

La participación política de los jóvenes suele evaluarse a partir de indicadores tradicionales, como su interés por las elecciones, la militancia partidaria o la asistencia a manifestaciones. Sin embargo, estas formas de involucramiento ya no permiten comprender por completo la influencia de las nuevas generaciones. El último evento de Wapor Latinoamérica, dedicado a analizar cómo los jóvenes están moldeando el futuro de la sociedad y la política, planteó la necesidad de ampliar esta mirada.

Una persona puede mostrar poco interés por los partidos políticos y, al mismo tiempo, involucrarse en causas sociales, expresar sus posiciones en redes sociales o participar en iniciativas ciudadanas. Por eso, la distancia frente a las organizaciones políticas tradicionales no debe interpretarse automáticamente como ausencia de participación. Lo que está cambiando también son los espacios, los mecanismos y las expectativas desde los cuales los jóvenes buscan hacerse escuchar.

Pero su influencia va mucho más allá de estas formas de participación. Las generaciones jóvenes contribuyen a transformar la sociedad porque tienen valores, creencias y expectativas diferentes. Sus decisiones cotidianas, incluso aquellas que no tienen una intención política explícita, pueden modificar progresivamente las actitudes sociales.

Una de las transformaciones más significativas es el tránsito desde valores asociados principalmente con la supervivencia hacia otros vinculados con la autoexpresión. Esto supone una mayor valoración de la autonomía individual y se refleja en nuevas maneras de entender la familia, las relaciones personales, el trabajo y la autoridad. Son cambios que trascienden la discusión política y alcanzan casi todos los ámbitos de la vida.

Lo interesante es que esta evolución no ocurre únicamente porque una generación reemplaza a otra. Las generaciones mayores también modifican sus actitudes y, en determinados aspectos, se aproximan a los valores de los más jóvenes. El cambio generacional, por tanto, combina el ingreso de nuevas generaciones con la adaptación de quienes ya forman parte de la sociedad. Esto amplía el alcance de las transformaciones y demuestra que los valores no permanecen necesariamente inalterables a lo largo de la vida.

Esta evolución plantea dificultades para las instituciones. Aunque las generaciones mayores siguen ocupando buena parte de las posiciones de decisión, gobiernos, partidos, universidades y empresas deben responder a expectativas que cambian a una velocidad mayor que su capacidad de adaptación. Las nuevas generaciones están modificando las relaciones laborales, las decisiones de consumo y las formas de participación ciudadana, mientras muchas instituciones continúan organizándose a partir de estructuras y criterios establecidos en otro contexto.

En el ámbito político, esto plantea un desafío de representación y de participación efectiva. No basta con convocar a los jóvenes, consultar sus opiniones o incorporarlos simbólicamente a determinados espacios. Es necesario generar oportunidades reales para que intervengan en la discusión y construcción de decisiones. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar su distanciamiento de las instituciones y de las formas tradicionales de participación política.

En el Perú, esta reflexión adquiere especial relevancia. El voto de los jóvenes tuvo un impacto en la elección presidencial y volverá a tener un peso importante en las próximas elecciones regionales y municipales. Pero su influencia va mucho más allá de las urnas. La tecnología y, más recientemente, la inteligencia artificial se incorporan a la vida cotidiana, en buena medida, a través de los jóvenes, quienes no solo adoptan estas herramientas, sino que acercan su uso a otras generaciones. Así, el cambio generacional no se limita a las nuevas formas de pensar, sino que también transforma la manera en que el conjunto de la sociedad incorpora nuevas prácticas y se adapta a un mundo en constante evolución.