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La lamentable postura de Elon Musk contra los niños

“Los dueños de las redes sociales sin duda perderían una parte de su audiencia y publicidad si estas prohibiciones se extienden a todo el mundo”.

    Andrés Oppenheimer
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    Periodista

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    "En una serie de mensajes en X, Musk acusó a Gran Bretaña de ser 'un estado policial' [por la prohibición de las redes sociales".
    "En una serie de mensajes en X, Musk acusó a Gran Bretaña de ser 'un estado policial' [por la prohibición de las redes sociales".

    La decisión del Reino Unido de seguir los pasos de Australia y prohibir las redes sociales a los menores de 16 años es una gran noticia. En lugar de criticarla, como lo han hecho Elon Musk y otros magnates tecnológicos que hacen millones con la adicción a las pantallas, deberíamos imitarla en todos nuestros países.

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