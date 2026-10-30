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La lección taurina de Fernando de Trazegnies

“El pluralismo consiste, precisamente, en tolerar aquello que no todos aprecian”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Resumen

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    Para Fernando de Trazegnies, la ruta de la China hacia Am&eacute;rica entraba por Alaska. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)
    Para Fernando de Trazegnies, la ruta de la China hacia América entraba por Alaska. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

    En noviembre de 2015, en plena Feria del Señor de los Milagros, Fernando de Trazegnies publicó en El Comercio una columna titulada «Toros, toreros y público». El abogado y excanciller escribía como lo que también es: un aficionado que entonces sumaba seis décadas mirando la lidia desde la barrera de sol. Celebraba la renovación de los carteles de Acho, la calidad de los toros españoles y, sobre todo, la aparición de un joven limeño en quien veía una promesa que honraría al país. Ese joven era Andrés Roca Rey.

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