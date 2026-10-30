La lección taurina de Fernando de Trazegnies

En noviembre de 2015, en plena Feria del Señor de los Milagros, Fernando de Trazegnies publicó en El Comercio una columna titulada «Toros, toreros y público». El abogado y excanciller escribía como lo que también es: un aficionado que entonces sumaba seis décadas mirando la lidia desde la barrera de sol. Celebraba la renovación de los carteles de Acho, la calidad de los toros españoles y, sobre todo, la aparición de un joven limeño en quien veía una promesa que honraría al país. Ese joven era Andrés Roca Rey.

Once años después, el pronóstico se cumplió con creces. Roca Rey es hoy una de las mayores figuras del toreo mundial, y el Perú aporta a la fiesta uno de sus nombres principales. Releer aquella columna vale la pena no solo por su acierto taurino. En ella, con la soltura de quien escribe después de una buena tarde, De Trazegnies dejó planteados los argumentos que todavía ordenan el debate sobre la tauromaquia.

Uno de ellos era una pregunta incómoda. Frente a los manifestantes que protestaban en las puertas de la plaza, De Trazegnies se preguntaba si acaso ellos no comían carne. La provocación tenía un fondo serio: una sociedad que acepta el sacrificio cotidiano de millones de animales en los camales, lejos de la vista y sin rito alguno, debe explicar por qué la muerte del toro en la plaza merece una condena especial. La diferencia no está en la muerte, sino en que esta ocurre a la vista de todos y dentro de un orden que le da sentido.

De Trazegnies insistía, además, en que la corrida es un rito, un encuentro entre el hombre y el animal preparado de principio a fin. Ese orden es su mejor defensa. La lidia lleva siglos codificándose para garantizar que el combate sea verdadero: se prohíbe manipular las astas, se examina cada res antes de lidiarla y se exige que, en el último tercio, el matador quede solo frente al toro, sin ventajas que anulen el riesgo. Cualquier aficionado lo sabe: la corrida solo es legítima si el toro conserva la posibilidad de vencer. Y cuando un toro demuestra una bravura excepcional, el público puede pedir su indulto. Pocas actividades humanas reconocen al animal la posibilidad de ganarse la vida por su propio comportamiento.

El argumento más recordado de aquella columna fue otro. Apoyado en el filósofo francés Francis Wolff, De Trazegnies sostuvo que el toro de lidia es una especie particular, distinta del vacuno destinado a la leche o a la carne, y que la abolición de las corridas provocaría su desaparición. La idea encierra una intuición certera. La bravura no es un accidente de la naturaleza: es un rasgo de temperamento que los ganaderos han seleccionado durante siglos, tienta tras tienta, del mismo modo en que otras crianzas fijaron en el perro pastor la inclinación a pastorear. El toro bravo es, en ese sentido, una obra paciente de generaciones de criadores, y su existencia está ligada por completo a la plaza.

La continuidad del toro bravo no depende de que cada ejemplar viva para siempre, sino de que exista una razón para criarlo. En las ganaderías, vacas y sementales viven y se reproducen en el campo, y los machos llegan a la plaza tras cuatro o cinco años de vida en libertad. Sin la lidia, esa razón desaparece, y con ella el toro. Colombia, que decidió prohibir las corridas a partir de 2027, tuvo que prever programas de reconversión para quienes viven de ellas: ganaderías que cierran, oficios que se pierden y un animal que se queda sin destino. La paradoja que de Trazegnies advertía hace once años sigue intacta: quienes dicen defender al toro de lidia proponen, sin advertirlo, su desaparición.

Hay también en la fiesta algo que el Derecho conoce bien. Una Constitución que protege la identidad cultural de los pueblos no puede limitarse a amparar las tradiciones que resultan cómodas a la mayoría. La fiesta brava no es un capricho de élites limeñas; vive en las celebraciones patronales de la sierra, donde la llegada de los toros reúne a pueblos enteros alrededor de la plaza, y prohibirla desde la capital supondría imponerles una sensibilidad que no comparten. El pluralismo consiste, precisamente, en tolerar aquello que no todos aprecian.

Releer aquella columna es también reencontrarse con el jurista. De Trazegnies, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP durante más de una década, enseñó a varias generaciones que el Derecho no se agota en las normas y que se comprende mejor a través de la historia, la literatura y las costumbres de un pueblo. En «Ciriaco de Urtecho, litigante por amor» convirtió un viejo expediente colonial en un relato sobre las astucias del razonamiento jurídico, y en «En el país de las colinas de arena» se atrevió con la novela. Su columna taurina pertenece a esa misma estirpe: la del abogado que mira el mundo con curiosidad de humanista. Para quien hoy da sus primeros pasos como docente en aquellas mismas aulas, su obra es menos un recuerdo que una lección: el oficio jurídico gana hondura cuando se deja tocar por todo lo humano, incluso por una tarde de toros.

De Trazegnies cerró su columna con un “¡vivan los toros!” que hoy suena menos a provocación que a constancia. Su afición no es una excentricidad, sino la convicción de que una tradición viva merece ser comprendida antes que juzgada. Once años después, mientras Acho vuelve a llenarse cada octubre y un torero peruano manda en las grandes plazas, aquella columna recuerda que defender la fiesta no exige negar sus aristas, sino entender lo que en ella está en juego: el riesgo, la regla, la memoria de un pueblo y un animal que solo existe porque existe la plaza.