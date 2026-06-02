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La marea gris

“América Latina no solo está envejeciendo, sino que también empezará a despoblarse”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "Los cambios demográficos que está viviendo América Latina son parte de un patrón global". Ilustración: El Comercio
    "Los cambios demográficos que está viviendo América Latina son parte de un patrón global". Ilustración: El Comercio

    Las elecciones colombianas del pasado fin de semana parecen indicar que la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda en la región seguirá a la baja. Veremos si el Perú se sumará a esa tendencia el domingo que viene.

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