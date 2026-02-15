Inicio
La medalla de Pilar Jáuregui en el Mundial de Parabádminton, el cumpleaños de Alianza Lima y el cierre de Agua Dulce

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 15 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Pilar Jáuregui, quien acaba de ganar una medalla en el Mundial de Parabádminton, representó al Perú en los Juegos Paralímpicos París 2024. (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este domingo 15 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Pilar Jáuregui obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Parabádminton de Bahréin, un logro que se suma a los que ya obtuvo ante en el mismo nivel de competencia y en los Juegos Parapanamericanos. El segundo tema: Alianza Lima celebra hoy su 125 aniversario de fundación. El objetivo de este año del equipo íntimo es el campeonato de la Liga 1. Por último: la preocupante contaminación en Agua Dulce ha llevado a que, en pleno verano, la Municipalidad de Chorrillos decidiera cerrarla hoy.

