La medalla de Pilar Jáuregui en el Mundial de Parabádminton, el cumpleaños de Alianza Lima y el cierre de Agua Dulce

En el Semáforo de este domingo 15 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Pilar Jáuregui obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Parabádminton de Bahréin, un logro que se suma a los que ya obtuvo ante en el mismo nivel de competencia y en los Juegos Parapanamericanos. El segundo tema: Alianza Lima celebra hoy su 125 aniversario de fundación. El objetivo de este año del equipo íntimo es el campeonato de la Liga 1. Por último: la preocupante contaminación en Agua Dulce ha llevado a que, en pleno verano, la Municipalidad de Chorrillos decidiera cerrarla hoy.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bronce para Pilar Jáuregui en el Mundial de Parabádminton

Un nuevo logro para Pilar Jáuregui en un Mundial de Parabádminton. En el reciente torneo que se realizó en Bahréin, la deportista peruana obtuvo la medalla de bronce en la categoría WH2, paradeportistas en silla de ruedas. Se quedó con esa presea tras caer en semifinales contra Lui Yu Tong, la número uno de China. Esta es la quinta medalla mundialista de Pilar. En el 2022, fue campeona mundial. También es doble campeona de los Juegos Parapanamericanos.

🟢 Alianza Lima celebra su cumpleaños 125

El club Alianza Lima está de cumpleaños: hoy celebra su aniversario 125 de fundación. Una efeméride especial que llega tras una semana complicada para el equipo blanquiazul, en la que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo de Paraguay. Sin embargo, como su administrador y gerente general, Fernando Cabada, afirma en una entrevista que este Diario publica hoy, para este año el objetivo principal del club de La Victoria es lograr el título de la Liga 1, el campeonato peruano.

🔴 Cierre de Agua Dulce por la contaminación

El problema de la contaminación en Agua Dulce, la popular playa de Chorrillos, ha llevado a que se tomara la decisión de cerrarla hoy. Según el municipio del distrito, la decisión se sustenta en una cifra: durante un fin de semana pueden recogerse hasta 20 toneladas de residuos sólidos dejados en la arena por los bañistas. Es más, desde diciembre hasta la fecha, el acumulado superaría las 250 toneladas. El alcalde Richard Cortez dijo que los sábados y domingos la playa recibe hasta 70 mil visitantes por día.