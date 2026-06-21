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La metafísica del orden

“El orden que propone Keiko es más defensivo que refundador. No parece partir de cómo integrar un país fragmentado, sino de cómo impedir que el país fracturado altere el actual reparto del poder”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    "El problema es que Keiko Fujimori promete conservar un orden disfuncional y, en esas condiciones, conservar es preservar la descomposición". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El problema es que Keiko Fujimori promete conservar un orden disfuncional y, en esas condiciones, conservar es preservar la descomposición". Ilustración: Giovanni Tazza

    Al orden se llega de muchos modos. Los griegos llamaron kosmos no solo al universo, sino también a la disposición bella e inteligible de las cosas. En ese sentido, orden era aquello que permitía distinguir el mundo del caos, la forma de lo informe, la medida de la pura confusión. Pero el orden no es inmovilidad. Lo vivo no está ordenado porque permanece quieto, sino porque logra sostener una forma mientras se transforma. Un organismo que deja de cambiar no alcanza la perfección; se muere.

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