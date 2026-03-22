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La metamorfosis de Trump

“Trump, lejos de matar dos palomas con un tiro –casi en un impulso caníbal–, descubre que el disparo le salió por la culata”.

    Ginevra Baffigo
    Por

    Conductora de Visa para el Mundo en Canal N

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Ni en las “Metamorfosis” de Ovidio se vio una transformación tan espectacular: la “paloma” que hace un año volvió a su nido en la Casa Blanca hoy vuela como halcón.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.