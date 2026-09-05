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La minería ilegal: el elefante en la sala

“La minería ilegal tiene un brazo político, uno social y uno delincuencial. Y varias aristas que ameritan abordar un problema tan complejo como prioridad nacional. Eso no parece estar ocurriendo”.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Presidenta del Consejo Consultivo Editorial de América Televisión

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Basta ver el último asesinato en Trujillo para constatar lo evidente: que el crimen organizado está directamente relacionado con el financiamiento de la minería ilegal". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Basta ver el último asesinato en Trujillo para constatar lo evidente: que el crimen organizado está directamente relacionado con el financiamiento de la minería ilegal". Ilustración: Giovanni Tazza

    Fue el gran tema ausente durante el primer mes. Y, paradójicamente, es la raíz del crimen organizado, que es la prioridad del gobierno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.