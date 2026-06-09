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La minería moderna y la incertidumbre política y electoral

“La minería informal es la incubadora de la minería ilegal y, en algunos momentos y lugares, es casi imposible que exista la ilegalidad en minería sin la anuencia del Reinfo”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Ha empezado el conteo rápido de las recientes elecciones de la segunda vuelta; cuyo resultado final se sabrá en los próximos días. Sin embargo, el fantasma de la incertidumbre política y electoral golpea sobre todo al sector minero moderno y formal, sector que es intensivo en capitales y que prefiere las reglas claras, la estabilidad y la seguridad jurídica.

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