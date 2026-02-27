El Comercio
Irresponsables e indolentes

La muerte de Lizeth Marzano nos recuerda que la imprudencia en el Perú no abunda solo entre conductores, sino también entre autoridades.

    Editorial El Comercio
    de El Comercio

    Lizeth Marzano. Foto: Redes sociales.
    Lizeth Marzano salió a correr la noche del 17 de febrero por las calles de San Isidro tal y como acostumbraba. Era campeona nacional de apnea (una modalidad de buceo extremo que consiste en recorrer largas distancias y profundidades aguantando la respiración), seleccionada nacional –y mundialista– de dicha disciplina, multicampeona de pesca submarina e instructora deportiva, además de diseñadora industrial y estudiante de un MBA en la Universidad del Pacífico. Todo aquello que había construido y seguía construyendo, sin embargo, se derrumbó en el instante en el que un automóvil manejado por Adrián Villar la embistió y la dejó, agonizante, a un costado de la vía.

