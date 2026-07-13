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La nueva promoción de corresponsales escolares, El Niño y la pesca y la candidatura de José Nenil Medina en Cajamarca por JP

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 13 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Parte de la primera promoción del 2026 de los corresponsales escolares de El Comercio. Foto: Joel Alonzo / El Comercio
    Parte de la primera promoción del 2026 de los corresponsales escolares de El Comercio. Foto: Joel Alonzo / El Comercio
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este lunes 13 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la primera promoción de este año de los corresponsales escolares de El Comercio ya empezó a publicar sus notas periodísticas, las que elaboraron en un contexto electoral. El segundo tema: el fenómeno de El Niño podría afectar duramente la pesca peruana, según un estudio de Apoyo Consuitoría para la Sociedad Nacional de Pesquería. El último tema: José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía y cercano a Pedro Castillo, es el candidato de Juntos por el Perú (JP) para gobernador de Cajamarca.