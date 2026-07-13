La nueva promoción de corresponsales escolares, El Niño y la pesca y la candidatura de José Nenil Medina en Cajamarca por JP

En el Semáforo de este lunes 13 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la primera promoción de este año de los corresponsales escolares de El Comercio ya empezó a publicar sus notas periodísticas, las que elaboraron en un contexto electoral. El segundo tema: el fenómeno de El Niño podría afectar duramente la pesca peruana, según un estudio de Apoyo Consuitoría para la Sociedad Nacional de Pesquería. El último tema: José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía y cercano a Pedro Castillo, es el candidato de Juntos por el Perú (JP) para gobernador de Cajamarca.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La nueva promoción de corresponsales escolares

La primera promoción del 2026 de los corresponsales escolares de El Comercio ya comenzó a publicar sus notas periodísticas, que dan voz a la niñez del Perú. Este grupo está compuesto por 220 jóvenes reporteros de 44 colegios de todo el país. Con sus notas, que se desarrollaron en la etapa electoral, ponen en agenda temas de sectores relevantes como educación, salud o seguridad. Desde el regreso del programa en el 2021, 3.400 niñas y niños se han convertido en corresponsales escolares.

🔴Los posibles efectos de El Niño en la pesca peruana

La preocupación por los efectos económicos del fenómeno de El Niño llegan a distintos sectores, como la pesca. Este sector aportó más de S/25.000 millones en el 2025, equivalente al 2,1% del PBI, según un estudio de Apoyo Consultoría para la Sociedad Nacional de Pesquería. Sin embargo, por el impacto de El Niño, su aporte al PBI podría caer a 1,5% durante el 2026 en un escenario moderado, y a 1% en un caso extremo, en el que podrían perderse hasta 78.000 puestos de trabajo respecto al 2025.

🔴 El candidato de Juntos por el Perú a gobernador de Cajamarca

José Nenil Medina Guerrero era alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca) y un cuestionado personaje cercano a Pedro Castillo y su gobierno hasta que a mediados del 2022 fue detenido por un caso de presunta organización criminal, corrupción y lavado de activos que el Eficcop investigaba. Ahora es la carta de Juntos por el Perú (JP) para gobernador de Cajamarca. Si bien fue liberado en enero del 2025, sobre él aún pesan reglas de conducta, como la prohibición de cambiar su domicilio en Carabayllo (Lima).