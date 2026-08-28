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La ofensiva privada ante la desidia

“Resulta necesario que se agilice el mecanismo de servicios por impuestos y no solo el de obras por impuestos”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Composición: El Comercio / Foto: SNI
    Composición: El Comercio / Foto: SNI

    Piura lleva años olvidada por la desidia de sus autoridades locales y el centralismo de un país que en cada emergencia o desastre pareciera que debe empezar de cero.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.