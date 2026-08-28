La ofensiva privada ante la desidia

Piura lleva años olvidada por la desidia de sus autoridades locales y el centralismo de un país que en cada emergencia o desastre pareciera que debe empezar de cero.

Esta vez tiene que ser diferente. El fenómeno de El Niño ya está aquí, el invierno con sol y calor en Lima nos hace presagiar que tendremos un verano insufrible y marcado de lluvias y desbordes. El tiempo de la prevención se acabó, solo queda la acción, y en ese objetivo es digno de destacar el papel de las empresas y gremios del sector privado que han decidido empezar a trabajar sin esperar que la burocracia haga lo suyo.

El lunes y martes último, Piura fue la sede del foro “Fenómeno de El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, que organizó la Sociedad Nacional de Industrias con el fin de buscar aminorar el impacto de lo que El Niño será en esa región y el país.

Uno de los grandes ausentes en ese encuentro fue el gobernador de Piura, Luis Neyra. “El que no está preocupado y no tiene rabo de paja tiene que estar acá”. Así cuestionó Carlos Neuhaus, el líder del comando privado para enfrentar El Niño, el que Neyra no acudiera a esa cita empresarial, que trataba justamente de su región.

Precisamente, en estos días Piura se ha visto beneficiada con una donación de 300.000 galones de diésel T5 cuyo valor asciende a S/7 millones con el objetivo de mantener la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuya función es limpiar y descolmatar el cauce del río Piura.

Consultado sobre el papel de Neyra, el director ejecutivo de Fundación Romero, Martín Pérez, reveló que el propio gobernador le contó: “He comprado 99 maquinarias”; y ante la pregunta de por qué no estaban trabajando, la respuesta fue: “Porque no es mi competencia”.

A esta donación se suma otra de S/16 millones en total, también de la Fundación Romero, y de S/5 millones de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Más allá del trabajo que ya se está haciendo, de la emisión de un decreto de urgencia del gobierno que establece los puntos críticos de la emergencia y de la comisión presidida por el ministro Marco Vinelli, resulta necesario que se agilice el mecanismo de servicios por impuestos y no solo el de obras por impuestos. Esto para acelerar los trabajos en las defensas ribereñas, drenajes, descolmatación, protección de carreteras, puentes, infraestructura de riego y puntos críticos.

Ya se ha perdido mucho tiempo y la emergencia no puede esperar. Eso sí, las autoridades regionales deberán responder por los estragos dejados por su gestión. No se puede continuar con esta especie de impunidad que deja a las regiones postradas en el atraso, la pérdida de oportunidades y hasta de vidas.