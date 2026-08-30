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La ola de visas canceladas por Washington

“Trump está anunciando con orgullo su récord de visas anuladas, [...], pero sus medidas no harán más que causar un perjuicio económico y dañar la imagen de EE.UU”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
    EFE/EPA/AL DRAGO / POOL

    El anuncio del Departamento de Estado de que canceló 175.000 visas desde el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump dejó fríos a diplomáticos y gobiernos en todo el mundo: es un aumento enorme respecto de los extranjeros a quienes se les revocaba el permiso de entrada en el pasado.

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