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La ola naranja latinoamericana: voto de castigo y giro a la derecha

“La región no está premiando una ideología; está poniendo a prueba la capacidad de gobernar”.

    Daniel Zobatto
    Por

    Director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hay momentos en que los ciclos políticos dejan de avanzar gradualmente y cambian de dirección con una velocidad inesperada. Eso es precisamente lo que ocurre hoy en América Latina.

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