La oportunidad del Perú es ahora

El Perú vuelve a despertar interés internacional. Los buenos precios de nuestros productos de exportación, la fortaleza macroeconómica y las expectativas de mayor estabilidad política nos ofrecen una oportunidad extraordinaria. Pero los buenos vientos no garantizan por sí solos crecimiento sostenido, empleo formal ni bienestar. Para convertirlos en desarrollo necesitamos decisiones, reformas e instituciones que funcionen. El 26 y 27 de octubre, InPerú realizará su XIX Roadshow en Nueva York. Empresarios y representantes del sector público presentaremos oportunidades ante inversionistas institucionales, intermediarios financieros y empresas interesadas en el país. Queremos movilizar recursos de los mercados de capitales y atraer inversión extranjera directa hacia proyectos productivos, infraestructura y nuevos emprendimientos. Hay razones para mirar al Perú con optimismo. Sin embargo, los inversionistas no evalúan solo rentabilidades y recursos naturales. También observan la estabilidad de las reglas, el respeto a los contratos, la seguridad jurídica y la capacidad estatal para hacer viables los proyectos. Una presentación internacional puede abrir puertas; la confianza duradera se construye con hechos.

Por eso preocupa la decisión de la Cámara de Diputados de limitar la delegación de facultades legislativas a seguridad ciudadana y El Niño. El Senado aún debate el texto y podría introducir ajustes en esas materias. Pero quedaron fuera las reformas económicas, de promoción de inversiones, apoyo a las mypes y modernización del Estado que el Ejecutivo había solicitado. No cuestiono la importancia de las prioridades aprobadas por Diputados. Sin seguridad no puede funcionar un mercado competitivo sano: la extorsión y las economías ilegales destruyen negocios y oportunidades. Y prevenir los efectos de El Niño significa proteger vidas, infraestructura y producción. Ambas urgencias merecen respuestas eficaces. Lo preocupante es que la agenda del desarrollo haya quedado relegada. Diputados tiene derecho a delimitar una delegación excepcional. Pero esa atribución conlleva responsabilidad: examinar las reformas por sus méritos, exigir sustento técnico y evitar que el cálculo político sustituya al debate. Negar facultades no debería equivaler a cerrar la puerta a propuestas que podrían mejorar la productividad y reducir la informalidad. El Ejecutivo también debe asumir su parte. Pareciera que no consiguió transmitir la urgencia económica con la misma fuerza que la inseguridad y prevención de desastres. El crecimiento de los próximos años no se improvisa cuando llegan las dificultades: se construye desde el comienzo del gobierno. Cada mes perdido retrasa inversiones que requieren permisos, infraestructura, financiamiento y reglas previsibles.

Ahora corresponde presentar cuanto antes proyectos de ley específicos, técnicamente sustentados y priorizados. Deberán discutirse primero en Diputados y después en el Senado, siguiendo un procedimiento que toma tiempo. Precisamente por eso no hay margen para la inacción. El gobierno debe explicar qué problema resuelve cada reforma, cómo se implementará y qué resultados espera alcanzar; el Congreso debe deliberar con celeridad, rigor y voluntad de acuerdo. Esta agenda no consiste en favorecer a determinadas empresas. Consiste en abrir oportunidades para que más peruanos emprendan, compitan y accedan a empleos formales. Las mypes necesitan menos barreras, financiamiento, tecnología y mejores vínculos con las cadenas productivas. La formalización debe ser una opción viable y atractiva, capaz de ampliar ingresos, protección social y productividad. Además, disfrutamos de términos de intercambio favorables, una ventaja que puede ser pasajera. Si nos conformamos con esa bonanza mientras postergamos reformas, otros países captarán los capitales y proyectos que hoy podríamos atraer. El desarrollo exige aprovechar el momento, no esperar a que desaparezca.

La ciudadanía no espera unanimidad entre poderes. Espera que Ejecutivo y Legislativo trabajen con responsabilidad, negocien diferencias y produzcan soluciones. Una gobernanza centrada en el desarrollo vale más que los dimes y diretes cotidianos. Y constituye la mejor señal para quienes consideran invertir en el Perú. Desde InPerú llevaremos a Nueva York un mensaje de confianza en el potencial del país. Ojalá podamos acompañarlo con señales inequívocas de compromiso reformista. Porque detrás de cada proyecto detenido hay oportunidades de empleo, ingresos y bienestar que no llegan a las familias. Tenemos una oportunidad que no debemos desperdiciar. La responsabilidad es compartida. Y el tiempo cuenta. El bienestar de millones de peruanos exige actuar ahora.