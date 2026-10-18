El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La oportunidad del Perú es ahora

“La ciudadanía no espera unanimidad entre poderes. Espera que Ejecutivo y Legislativo trabajen con responsabilidad, negocien diferencias y produzcan soluciones”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora investigadora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú vuelve a despertar interés internacional. Los buenos precios de nuestros productos de exportación, la fortaleza macroeconómica y las expectativas de mayor estabilidad política nos ofrecen una oportunidad extraordinaria. Pero los buenos vientos no garantizan por sí solos crecimiento sostenido, empleo formal ni bienestar. Para convertirlos en desarrollo necesitamos decisiones, reformas e instituciones que funcionen. El 26 y 27 de octubre, InPerú realizará su XIX Roadshow en Nueva York. Empresarios y representantes del sector público presentaremos oportunidades ante inversionistas institucionales, intermediarios financieros y empresas interesadas en el país. Queremos movilizar recursos de los mercados de capitales y atraer inversión extranjera directa hacia proyectos productivos, infraestructura y nuevos emprendimientos. Hay razones para mirar al Perú con optimismo. Sin embargo, los inversionistas no evalúan solo rentabilidades y recursos naturales. También observan la estabilidad de las reglas, el respeto a los contratos, la seguridad jurídica y la capacidad estatal para hacer viables los proyectos. Una presentación internacional puede abrir puertas; la confianza duradera se construye con hechos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.