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La palabra empeñada

“El Perú no necesita un presidente que renegocie lo que está firmado. Necesita uno que haga cumplir los contratos”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    "En el caso de Roberto Sánchez, este ni siquiera dice qué contratos va a revisar. Habla de “algunos”. ¿Cuáles? ¿Con qué criterio? ¿Quién decide?". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En el caso de Roberto Sánchez, este ni siquiera dice qué contratos va a revisar. Habla de “algunos”. ¿Cuáles? ¿Con qué criterio? ¿Quién decide?". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Roberto Sánchez viene ofreciendo revisar contratos y concesiones de inversión extranjera. Lo dice con la audacia de quien cree que “revisar” es sinónimo de justicia social. Pero hay una diferencia enorme entre negociar un contrato que va a vencer y sentar a la mesa a un inversionista con contrato vigente simplemente porque al nuevo gobierno le pareció que el acuerdo no era lo suficientemente conveniente para los intereses peruanos. Una es gestión. La otra es confiscación.

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