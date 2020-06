En las últimas semanas, el continente americano se ha convertido en el foco global de la pandemia del COVID-19 que, en siete meses, ha cobrado la vida de al menos medio millón de personas en todo el planeta. A medida que la enfermedad se ha seguido expandiendo y las sociedades se han mantenido confinadas, una cosa ha quedado clara: el costo económico de la enfermedad será gigantesco. En regiones como la nuestra, en la que la capacidad de respuesta del Estado ante shocks económicos adversos es muy limitada, el crecimiento de la pobreza será particularmente alto. En el Perú, algunos pronósticos iniciales apuntan a que en solo un año retrocederemos lo avanzado en una década de lucha contra la pobreza.

A diferencia del frente económico, en el político está aún por verse cuáles serán las consecuencias definitivas de la epidemia. Sin embargo, un patrón parece emerger: los latinoamericanos no solo enfrentaremos una crisis sanitaria sin precedentes, sino también un nuevo asalto populista.

En la historia de las naciones, los vaivenes económicos han sido grandes catalizadores de cambios de paradigmas políticos. América Latina no ha sido la excepción. Los últimos 40 años son un buen ejemplo. La crisis de la deuda y la década perdida de 1980 abrió el camino para el abandono del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en favor de las reformas neoliberales del Consenso de Washington. A su vez, la recesión de finales de los 90 puso en entredicho el modelo neoliberal y sirvió como gatillador del giro a la izquierda de inicios de siglo.

La crisis económica generada por el coronavirus es diferente de las anteriores. En primer lugar, toma por sorpresa a la región en un momento en el que no existe un paradigma político dominante. En algunos países, persisten rezagos de la ola izquierdista (Argentina y Venezuela); en otros, un liberalismo sometido a una mirada crítica (Chile y Colombia); y en otros, un nuevo frente populista, ya sea de derecha (Brasil y El Salvador) o de izquierda (México). En segundo lugar, la recesión creada por el COVID-19 no tiene en su origen el fracaso de algún modelo en particular, sino la necesidad muy puntual de ponerle freno a la economía para combatir la pandemia. Estos dos factores se refuerzan mutuamente y hace que sea más difícil que surja un nuevo paradigma como resultado de esta crisis: no hay un modelo en particular al que oponerse ni un referente claro alrededor del cual construir una respuesta más o menos unificada.

Sin embargo, el hecho de que difícilmente surja un nuevo paradigma ideológico como respuesta a esta suma de tragedias nacionales, no significa que nuestros gobernantes no terminen adoptando una estrategia política similar para enfrentar el descontento. La realidad es que esta crisis afecta a casi todos los países de la región de la misma manera. Por un lado, pone en evidencia las debilidades estructurales de los sistemas sanitarios y desafía las débiles capacidades estatales de una forma en la que solo los fenómenos naturales lo hacen. Pero, además, saca a la luz las ineficiencias de los propios gobiernos y su incapacidad de poner en marcha buenas políticas públicas para enfrentar el colapso sanitario. Frente a esta inhabilidad para dar respuesta a la crisis, surge la tentación populista.

Los reflejos populistas han salido a la luz con claridad en las últimas semanas. Presidentes como Jair Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocidos por su talante populista, han redoblado la apuesta desde el inicio de la crisis, desafiando la evidencia científica desde un discurso y unas prácticas demagógicas. Otros gobernantes, como Martín Vizcarra, han encontrado su hora populista para ocultar las deficiencias de su estrategia contra la pandemia. Fiel al manual populista, han buscado chivos expiatorios con el fin de desviar la atención de los fallos propios. En nuestro país, el Congreso ha buscado ganarle la pulseada al Ejecutivo en un intento irresponsable por hacerse del favor popular.

¿Evitarán otros países de la región sucumbir al populismo en tiempos de coronavirus? La respuesta dependerá, en buena medida, de la verdadera capacidad estatal para enfrentar la pandemia. A más capacidad, menos necesidad de desviar la atención. Pero dependerá también del calendario electoral. Los países que no tengan que acudir a las urnas en el futuro inmediato enfrentarán un camino menos empedrado, pues sus gobernantes tendrán tiempo de enderezar el barco sin la necesidad de recurrir a atajos. Pero donde haya una elección cercana en el horizonte, la tentación de erigirse como “el verdadero representante del pueblo frente a quienes lucran con la crisis” y señalar falsos responsables –como, por ejemplo, el sector privado– será grande para buena parte de los políticos en campaña. Como sabemos, en el Perú, las capacidades estatales se encuentran al límite y la próxima elección, a la vuelta de la esquina. Nos esperan tiempos turbulentos.