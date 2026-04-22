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El fracaso de ONPE y la urgencia del enfoque todo gobierno

“¿Tendremos la humildad institucional para reconocer que la autonomía sin capacidades no es suficiente?“.

    Omar Gonzalo Noriega Ramírez
    Por

    Investigador Asociado – Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN)

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

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