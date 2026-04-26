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La pelea entre Trump y el Papa sube de tono

“Al presidente estadounidense le resultará difícil convencer a los católicos conservadores de que el nuevo Papa es un ‘progresista’ o un ‘izquierdista’”.

    Andrés Oppenheimer
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Si el presidente Donald Trump quiere evitar un desastre político para su partido en las elecciones legislativas de noviembre, debería entre otras cosas terminar su pelea pública con el papa León XIV. Las encuestas muestran que el Papa va ganando esta disputa con comodidad.

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