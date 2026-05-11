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La pobreza en el Perú: ¿indiferencia?

“En el Perú, muchas variables macroeconómicas están en azul, y el manejo del BCR es prolijo; pero está visto que el mercado no lo resuelve todo”.

    Santiago Pedraglio
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    "La pobreza no ha sido tema central de debate y propuestas [en la campaña]. La seguridad fue la vedette, como si se la pudiera derrotar sin reducir drásticamente la pobreza". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La pobreza no ha sido tema central de debate y propuestas [en la campaña]. La seguridad fue la vedette, como si se la pudiera derrotar sin reducir drásticamente la pobreza". Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú está lejos de alcanzar los niveles de pobreza monetaria previos al COVID-19. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2019 la pobreza monetaria alcanzaba a 20,2% de la población; y en el 2025, a 25,7%. El Perú se encuentra entre los rezagados del continente. Mientras tanto, México y Brasil lideran por amplio margen la reducción de la pobreza en los últimos años (datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.