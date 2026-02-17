Inicio
La polarización política que trajo a Castillo y Jerí

“Los historiadores podrían llamar a todo este ciclo de polarización extrema como el ‘ciclo anárquico’, en el que ocho personas se pusieron la banda presidencial”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    Atentos a Recambio. Una asociación civil dirigida por Augusto Townsend y Gabriela Vega. Nos invitaron a un grupo de “actores” con distintas formas o ideas de entender el país y la democracia. La discusión de fondo fue, a juicio del suscrito, cómo entender y encontrar soluciones, diálogos, temas, con el fin de evitar una polarización política aguda que coloque al país al borde la ingobernabilidad total. El Perú es hoy un país políticamente ingobernable, pero que gracias al “factor económico” (Julio Velarde) aún no se quiebra. Uno de los grandes problemas es que el rompecabezas de la gobernabilidad no puede organizarse ni desde el Ejecutivo ni desde el Congreso. Aunque la reunión de Recambio fue semanas atrás, los temas de las discusiones no han cambiado.

