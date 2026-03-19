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La política del ‘yo no sabía’

“Si mañana el Perú enfrentara otra crisis sanitaria, ¿estaríamos realmente mejor preparados que aquel marzo del 2020?”.

    Hugo Coya
    Por

    Periodista

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    "La pandemia dejó una lección elemental: cuando el sistema de salud falla, la tragedia no distingue entre ideologías, regiones ni apellidos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La pandemia dejó una lección elemental: cuando el sistema de salud falla, la tragedia no distingue entre ideologías, regiones ni apellidos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hoy es 19 de marzo. Hace exactamente seis años, un día como hoy, el Perú registraba su primera muerte por COVID-19. Era un hombre de 78 años, hipertenso, internado en el Hospital de la Fuerza Aérea con insuficiencia respiratoria severa. Murió esa tarde, mientras el país todavía miraba la pandemia como se observa una tormenta en el horizonte: con inquietud, sí, pero con la secreta esperanza de que cambie de rumbo antes de llegar.

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