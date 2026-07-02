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La prevención frente al Fenómeno de El Niño

“La prevención debe ser una política permanente del Estado”.

    Fuad Khoury Zarzar
    Por

    Excontralor de la República y presidente del Instituto de Integridad y Gobernanza

    Juan Carlos Cuadra Ali
    Por

    Experto en Integridad y Prevención de la Corrupción

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El Perú podría enfrentar en los próximos meses uno de los mayores desafíos para la gestión pública de los últimos años. Las proyecciones sobre un posible Fenómeno de El Niño de fuerte intensidad coinciden con el inicio de un nuevo gobierno nacional y, pocos meses después, con la renovación de autoridades regionales y municipales. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿está preparado el Estado para proteger el logro de los objetivos públicos frente a los riesgos derivados de los eventos que este fenómeno podría desencadenar?

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