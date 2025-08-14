En el Semáforo de este jueves 14 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Renzo Fukuda, esgrimista de 18 años, logró la primera medalla de oro para el Perú en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Segundo tema, un grupo de vecinos de Surco invadió áreas verdes en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Esta área equivale al tamaño del Estadio Nacional. Por último, el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial), quien apoyó la ampliación del polémico Reinfo, presidirá la Comisión de Energía y Minas del Congreso en la última legislatura de este período parlamentario.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢PRIMER ORO PARA EL PERÚ EN LOS PANAMERICANOS JUNIOR

El esgrimista Renzo Fukuda, de 18 años, le dio la primera medalla de oro al Perú en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Obtuvo la presea dorada en la modalidad florete y de manera invicta. Renzo, de madre peruana, radica en Estados Unidos, donde nació y estudia (representa a la Universidad de Stanford). Hasta el momento, el Team Perú suma ocho medallas en el certamen de Asunción. Tres se lograron en el esgrima: la de Fukuda y otras dos de bronce en la modalidad sable.

🔴VECINOS DE SURCO INVADEN ÁREAS VERDES DE 11 PARQUES

Un grupo de vecinos de Santiago de Surco invadió áreas verdes de 11 parques que están en la urbanización Los Álamos de Monterrico. En esta área, de 42.000 m2 y que equivale al tamaño del Estadio Nacional, hay zonas de parrillas y de recreación, piscinas y hasta habitaciones. Según el municipio del distrito, en total son 213 lotes los que ocupan espacios indebidos. Un caso es el de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), cuyo predio invadió más de 100 m2 de un parque.

🔴DEFENSOR DEL REINFO PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS

Durante la legislatura 2025-2026, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial), presidirá la Comisión de Energía y Minas, en la que debe debatirse la llamada Ley MAPE. Cutipa es un defensor de la minería informal y ha sido autor de dos proyectos de ley que permitieron la ampliación del polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En la anterior legislatura, Paul Gutiérrez, otro defensor de los mineros informales, presidió la comisión.