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La primera pulseada

“Es ahora cuando un partido con tanta experiencia parlamentaria como Fuerza Popular debe sacar las cartas que guarda bajo la manga. En este sistema, ganar una votación no es ganar la partida”.

    Mabel Huertas
    Por

    Socia de la consultora 50+Uno

    mbhuertas@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Fuerza Popular sufrió su primera derrota en este nuevo sistema bicameral. Pidió legislar en 66 materias durante 120 días y se llevó 20 por 90. Fue una sesión caótica, suspendida hasta tres veces, en la que el texto consensuado cayó primero, también con el voto fujimorista, y tuvo que rescatarse por reconsideración.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.