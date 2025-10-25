En el Semáforo de este sábado 25 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero: tras 22 años, el Señor de los Milagros volverá al recorrer el Callao. La procesión será este domingo 26 desde las 9 a.m. Segundo tema: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, los tres tenistas peruanos mejor posicionados en el ránking de la ATP, estarán en el Challenger Los Inkas Open, que se jugará en Lima desde este lunes 27. Por último, el alférez de la policía Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, fue asesinado a balazos en Carabayllo, pese al estado de emergencia.

🟢 EL SEÑOR DE LOS MILAGROS VUELVE AL CALLAO

La procesión del Señor de los Milagros volverá mañana a recorrer el Callao después de 22 años. La jornada con los fieles chalacos empezará a las 9 a.m. en el cruce de las avenidas La Marina e Insurgentes, adonde la imagen llegará –en el Nazareno Móvil– desde el Santuario de Las Nazarenas. Luego irá por La Marina hasta Guardia Chalaca y Sáenz Peña. Ahí los cargadores bajarán el anda para que siga a pie por Sáenz Peña hasta República de Panamá y luego por la avenida Pacífico. Las medidas de seguridad serán estrictas.

🟢 LOS TRES MEJORES TENISTAS PERUANOS EN LOS INKAS OPEN

Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, los tres tenistas peruanos mejor posicionados en el ránking de la ATP, estarán en el cuadro principal del Challenger Los Inkas Open, que se jugará en Lima desde este lunes 27. Al torneo también ha sido invitado el junior peruano Alessandro Rubini, de 15 años y quien recién empieza en el profesionalismo. En el campeonato participarán jugadores como los argentinos Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, ambos en el top 100 del ránking de la ATP.

🔴 POLICÍA ES ASESINADO EN PLENO ESTDAO DE EMERGENCIA

El alférez de la policía Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, fue asesinado a balazos cuando estaba con su pareja dentro de su vehículo, el cual estaba estacionado en una zona descampada del distrito de Carabayllo. Lo más grave es que el asesinato del policía, hace dos días, ocurrió en pleno estado de emergencia, el cual fue decretado esta semana por el gobierno de José Jerí con el objetivo de combatir la ola criminal que afecta a Lima Metropolitana y el Callao.