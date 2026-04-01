La Punta es la primera comunidad peruana “Tsunami Ready” de la Unesco, Depor estrena “Juego en corto” y se controla un nuevo derrame en el Oleoducto Norperuano

En el Semáforo de este miércoles 1 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el canal Depor estrenó en YouTube “Juego en corto”, un programa de análisis futbolístico emitido los lunes y jueves; segundo, La Punta (Callao) fue reconocida por la Unesco como la primera comunidad peruana “Tsunami Ready” por su preparación ante desastres; y finalmente, autoridades ambientales y Petro-Perú controlaron un nuevo derrame de petróleo provocado por terceros en el Oleoducto Norperuano, en Amazonas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El estreno del programa “Juego en corto”

La oferta de programas de ‘streaming’ del Grupo El Comercio se ha ampliado con el estreno, el último lunes, de “Juego en corto”, en el que Fernanda Huapaya, José Carvallo y Diego Penny analizan y cuentan detalles sobre la selección peruana, la Liga 1 y el fútbol internacional. El programa se transmite los lunes y jueves a las 3 p.m. por el canal de YouTube de “Depor”. Solo por la Semana Santa, el segundo programa (en el que analizarán el desempeño de la Bicolor ante Honduras) será hoy, a la misma hora.

🟢Reconocimiento para el distrito de La Punta

El distrito de La Punta (Callao) ha sido reconocido como comunidad Tsunami Ready por la Unesco, la primera localidad peruana con este estándar internacional. El principal objetivo del programa es mejorar la preparación de las comunidades costeras frente a los tsunamis y disminuir al mínimo la pérdida de vidas, medios de subsistencia y bienes. Según el comunicado oficial, el logro es resultado del trabajo articulado entre la comunidad, autoridades y la Marina, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

🔴Derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano

Otra emergencia ambiental debido a un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Esto fue confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El incidente, originado el último lunes, se localizó en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas). De acuerdo con Petro-Perú, la fuga, que ya se controló, fue causada por una perforación en la tubería realizada por terceros con una herramienta mecánica.