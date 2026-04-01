El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La Punta es la primera comunidad peruana “Tsunami Ready” de la Unesco, Depor estrena “Juego en corto” y se controla un nuevo derrame en el Oleoducto Norperuano

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 1 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Otra emergencia ambiental debido a un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano. (Foto: COEN)
    Otra emergencia ambiental debido a un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano. (Foto: COEN)

    En el Semáforo de este miércoles 1 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el canal Depor estrenó en YouTube “Juego en corto”, un programa de análisis futbolístico emitido los lunes y jueves; segundo, La Punta (Callao) fue reconocida por la Unesco como la primera comunidad peruana “Tsunami Ready” por su preparación ante desastres; y finalmente, autoridades ambientales y Petro-Perú controlaron un nuevo derrame de petróleo provocado por terceros en el Oleoducto Norperuano, en Amazonas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.