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La realpolitik de Keiko Fujimori

“Fujimori ha recuperado, desde la presidencia, la jefatura del Estado. Haría bien en preservarla”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026 - 2031 | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
    La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026 - 2031 | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

    La adhesión al Escudo de las Américas contra la criminalidad internacional y la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Washington no tienen por qué sorprendernos. Ambas corresponden a la tónica de pragmatismo orientado a resultados estratégicos que Keiko Fujimori ha hecho suya desde su conversión en el “mal menor” de las dos vueltas electorales del 2026.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.