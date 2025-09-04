En el Semáforo de este jueves 4 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el vóley peruano está recuperando terreno entre los aficionados peruanos, que cada vez van más a ver los partidos del torneo femenino. El segundo tema es el de la cédula de votación para las elecciones generales del 2026, la cual será la más grande de la historia del Perú por la cantidad de agrupaciones políticas que están habilitadas para participar. Por último, está el caso del complejo deportivo de San Genaro, en Chorrillos, una obra que lleva 13 años inconclusa pese a que hasta la fecha se han invertido más de S/18 millones en su construcción.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EL RENACER DEL VÓLEY PERUANO

Desde hace unos años, el vóley peruano viene recuperando terreno en el corazón de nuevos y antiguos espectadores y aficionados. Aquel deporte que nos regaló una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, contará con la participación de un equipo local, Alianza Lima, en el Campeonato Mundial de Clubes Femenino. El equipo blanquiazul no solo disputó la final del Campeonato Sudamericano de Clubes, sino que también es bicampeón de la Liga Peruana de Vóley Apuesta Total.

🔴LA CÉDULA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, confirmó que la cédula de votación de las elecciones 2026 aumentará de tamaño. Ello debido a que los ciudadanos elegirán simultáneamente a cinco bloques de autoridades dentro de una larguísima lista: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino. Se trata de la cédula de sufragio más grande de nuestra historia, según confirmó el ente electoral a El Comercio.

🔴UNA OBRA SIN PLANIFICACIÓN

Volquetes y vehículos pesados recorren el inerte terreno sobre el que Augusto Miyashiro –alcalde que gobernó Chorrillos durante dos décadas– prometió levantar el complejo deportivo de San Genaro, un moderno estadio con campo de fútbol profesional, pista atlética, tribunas, cómodos palcos y estacionamientos para el público espectador. Han transcurrido 13 años y el municipio de Chorrillos ha desembolsado más de S/18 millones, pero la obra está lejos de terminarse. Hoy, el terreno funciona como un depósito y taller repleto de desmonte.