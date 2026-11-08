El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La reelección encubierta y un jurado cubierto

Los candidatos que recurrieron a la reelección encubierta trataron de burlar la Constitución, pero ahora es la propia autoridad la que se termina burlando de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Roberto Burneo no dio la cara. Tampoco lo hicieron los demás integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Era la decisión más importante y polémica que les ha tocado tomar durante su gestión. Sin embargo, en lugar de salir a explicarla y defenderla, optaron por esconderse detrás de la secretaria general, Yessica Clavijo, quien fue la encargada de comunicar los alcances de la resolución en una conferencia de prensa.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?