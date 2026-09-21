La reelección indefinida de alcaldes

¿Cómo es posible que Rafael López Aliaga (RLA) esté postulando en la práctica a alcalde de Lima, cuando la Constitución expresamente prohíbe la reelección de alcaldes? Esta literalmente dice: “No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”.

A mucha gente no le importa la legalidad. Son demócratas selectivos: solo piensan en que salga su candidato a cualquier precio. Pero mucha gente sí se siente impotente frente a una postulación que considera una reelección encubierta y una sacada de vuelta a la Constitución.

El punto de partida es esta frase de la Ley Orgánica de Municipalidades: “En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral”.

Lo que están haciendo es interpretar que una renuncia es una ausencia. Luis Rubio renunció a encabezar la lista de Renovación Popular el 4 de agosto; si la lista gana, asume el primer regidor, que es RLA. Pero la interpretación es muy discutible.

De un lado, el JNE ha interpretado la “ausencia” del artículo 24 como el apartamiento temporal de todas las funciones inherentes al cargo, con ejemplos que van de las vacaciones a la suspensión por mandato de detención (Resolución 880-2013-JNE). Los supuestos están pensados para un alcalde en funciones. Con la renuncia no hay alcalde que se ausente: hay una alcaldía que nunca fue asumida. Se aplica a la instalación de un concejo una regla escrita para el ejercicio del mandato.

De otro lado, es verdad que ninguna norma con rango de ley prohíbe al alcalde candidatear como primer regidor. ¡Pero sí hay una norma superior cuya finalidad se vacía si ese primer regidor asume como alcalde habiéndolo sido! No tomarlo en cuenta es desnaturalizar la prohibición, so pretexto de interpretar una ley sin mirar el resto del ordenamiento: no hay reelección inmediata.

Según Silvia Guevara, vocera del Instituto Aklla, en el 2022 hubo al menos 81 casos en que el primer o segundo regidor terminó asumiendo la alcaldía, no siempre por renuncia. De esos, 11 postulan hoy como alcaldes, porque en la elección anterior figuraron como primeros regidores.

Esto avalaría la reelección indefinida. Período 1, postula como alcalde. Período 2, postula como primer regidor. Período 3, postula como alcalde. Período 4, postula como primer regidor. Y así hasta el infinito. ¿Se entiende? La prohibición constitucional habría quedado reducida al ridículo.

Y no se consolidó porque el JNE lo haya resuelto, sino porque nunca lo resolvió. Su presidente, Roberto Burneo, fue explícito: lo que el pleno decidió, en mayoría, es que no está prohibido que un alcalde en ejercicio postule como primer regidor. Sobre la credencial si esa lista gana, no ha decidido nada. El tema se debatirá a pedido de 14 organizaciones políticas, pero aún no hay fecha.

La escala tampoco es menor: según Burneo, hoy son 153 los alcaldes en ejercicio que postulan como primeros regidores. El caso de RLA ni siquiera es el más común: él renunció en el 2025; los 153 siguen en el cargo mientras compiten por conservarlo.

Hay que diferenciar, entonces, entre lo que uno cree que debería ocurrir y la práctica que el JNE dejó consolidarse, hoy explotada por RLA y por muchos más. Podría cerrarla si fija criterio, aunque eso suponga un giro respecto de lo que permitió por años. La otra vía es una ley que precise los alcances del artículo 194, pero ya no alcanza para estos comicios.

Si el pleno no resuelve antes del 4 de octubre, tendrá que hacerlo con el resultado ya puesto. Y ahí lo más seguro es que el artículo 194 habrá quedado derogado sin que nadie lo derogue, ni tenga que dar la cara por haberlo hecho.