El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La reelección indefinida de alcaldes

“Período 1, postula como alcalde. Período 2, postula como primer regidor. Período 3, postula como alcalde. Período 4, postula como primer regidor. Y así hasta el infinito”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    ¿Cómo es posible que Rafael López Aliaga (RLA) esté postulando en la práctica a alcalde de Lima, cuando la Constitución expresamente prohíbe la reelección de alcaldes? Esta literalmente dice: “No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.