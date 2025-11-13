En el Semáforo de este jueves 13 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: una iniciativa de Prolima plantea la remodelación de la Plaza de Armas de Lima con el diseño que tenía en 1860. El proyecto aún está en fase de evaluación. El segundo tema: la Bolsa de Valores de Lima podría acabar el año con un crecimiento de 44% o 45%, según un análisis de Credicorp Capital SAB. Por último: un derrumbe ocurrido ayer en la madrugada provocó que el techo de la comisaría de San Pedro, en El Agustino, se cayera. En octubre también se cayó el techo de una comisaría de Surquillo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 PLANTEAN REMODELAR LA PLAZA MAYOR DE LIMA CON EL DISEÑO QUE TENÍA EN 1860

Una iniciativa de Prolima, órgano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, plantea la remodelación de la Plaza de Armas de la capital con el diseño que tenía en 1860. La última modificación, de las seis que se han hecho a la plaza desde su fundación en 1535, fue la de 1996. El proyecto aún está en fase de validación técnica y en proceso de socialización con el público en general por pedido de la Unesco. Puede leer el informe completo del tema en elcomercio.pe

🟢 BUENOS RESULTADOS DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

De mantenerse los resultados positivos hasta el cierre del 2025, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) podría terminar el año con un crecimiento de 44% o 45%, según un análisis de Credicorp Capital SAB. En lo que va del año, de acuerdo con la misma entidad, la BVL acumula un retorno de 39%. Estos resultados responden al buen desempeño de las acciones mineras, financieras, de construcción y de consumo. El cierre proyectado dependerá de qué tanta volatilidad haya debido al riesgo electoral.

🔴 DERRUMBE GENERÓ QUE SE CAIGA EL TECHO DE COMISARÍA EN EL AGUSTINO

Un derrumbe ocurrido ayer en la madrugada provocó que el techo de la comisaría de San Pedro, en el distrito de El Agustino, se cayera. No se han reportado heridos. El local, según informó la prensa, tiene 27 años de antigüedad y nunca se le ha hecho mantenimiento. No es el primer hecho grave que ocurre en una comisaría. En octubre, el techo de una comisaría del distrito de Surquillo también se derrumbó. Aquella vez, por lo menos tres efectivos resultados heridos.