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La renovación del Campo de Marte, el Fundo Mamacona cierra sus puertas y los distritos de la sierra en riesgo por las lluvias

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 16 de marzo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Invermet es la entidad encargada de ejecutar la modernización del Campo de Marte. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)
    Invermet es la entidad encargada de ejecutar la modernización del Campo de Marte. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)

    En el Semáforo de este lunes 16 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: luego de más de 40 años sin intervenciones importantes, pronto el Campo de Marte, en Jesús María, tendrá un nuevo aspecto. Está previsto que los trabajos acaben en mayo. El segundo tema: los dueños del Fundo Mamacona decidieron cerrar las puertas del conocido lugar tras más de 200 años de historia debido a problemas con la Municipalidad de Lurín. Por último: hay 865 distritos de la sierra que están en riesgo por los deslizamientos o huaicos que son consecuencia de las lluvias de ligera a moderada intensidad que empezaron ayer y deben terminar hoy.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.