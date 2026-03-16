La renovación del Campo de Marte, el Fundo Mamacona cierra sus puertas y los distritos de la sierra en riesgo por las lluvias

En el Semáforo de este lunes 16 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: luego de más de 40 años sin intervenciones importantes, pronto el Campo de Marte, en Jesús María, tendrá un nuevo aspecto. Está previsto que los trabajos acaben en mayo. El segundo tema: los dueños del Fundo Mamacona decidieron cerrar las puertas del conocido lugar tras más de 200 años de historia debido a problemas con la Municipalidad de Lurín. Por último: hay 865 distritos de la sierra que están en riesgo por los deslizamientos o huaicos que son consecuencia de las lluvias de ligera a moderada intensidad que empezaron ayer y deben terminar hoy.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La renovación del Campo de Marte

El Campo de Marte, en Jesús María, es un espacio emblemático en Lima Metropolitana. Sin embargo, sus áreas verdes, enrejado o monumentos han estado descuidados en los últimos años. Por eso, tras más de 40 años sin intervenciones importantes, pronto tendrá un nuevo aspecto debido al mejoramiento que la Municipalidad Metropolitana de Lima está haciendo en el lugar a través del Fondo Metropolitano de Inversiones. La proyección es que los trabajos culminen a mediados de mayo.

🔴 El Fundo Mamacona cierra sus puertas

El Fundo Mamacona –hacienda convertida en centro de eventos– cerró sus puertas tras más de 200 años de historia. La razón: problemas con la Municipalidad de Lurín. El apoderado del fundo afirmó que la situación comenzó en setiembre, cuando había un evento en el lugar. El municipio lo paralizó y les puso una multa porque aseguraba que el fundo no tenía autorización, cuando sí la tenía. Luego hubo otros problemas con la comuna, hasta llegar a la decisión mencionada.

🔴 Hay 865 distritos de la sierra en riesgo por las lluvias

Existen 865 distritos de la sierra que están en riesgo de verse afectados por los deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, como consecuencia de las lluvias de ligera a moderada intensidad que comenzaron ayer y deben culminar hoy, según advirtió el Instituto Nacional de Defensa Civil. Cajamarca es la región con la mayor cantidad de distritos con riesgo muy alto, con 93. Le siguen Áncash, con 75, y La Libertad, con 51. Hay otras 11 regiones con distritos en riesgo.